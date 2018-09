Assetto Corsa Competizione è disponibile ora su Steam in Accesso Anticipato

Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogame ufficiale Blancpain GT Series, sviluppato da KUNOS Simulazioni e pubblicato da 505 Games, è disponibile ora su Steam in modalità Accesso Anticipato al prezzo speciale di € 24,99.

Dopo lo straordinario successo ottenuto con Assetto Corsa, videogioco che ha ridefinito gli standard del genere delle simulazioni automobilistiche, il celebre team di sviluppo italiano fa il suo ritorno con la prima versione, in Accesso Anticipato, del suo nuovo titolo.

Assetto Corsa Competizione nasce dall'esperienza maturata da KUNOS Simulazioni e sfrutta al meglio le caratteristiche dell'Unreal Engine 4, garantendo grafica e condizioni atmosferiche fotorealistiche, gare in notturna e animazioni in motion capture. La simulazione fedele del comportamento degli pneumatici e i nuovi modelli aerodinamici, ancora più evoluti rispetto al passato, consentono il raggiungimento di nuovi livelli di riferimento in termini di realismo di guida e d’immersività.

Assetto Corsa Competizione offre la possibilità di vivere in prima persona l'atmosfera del Campionato omologato FIA GT3, gareggiando con i piloti, i team, le vetture ufficiali e i circuiti riprodotti con estrema accuratezza. I giocatori potranno correre, con il massimo livello di realismo, tutte le gare Sprint, Endurance e 24 Ore del Campionato, disponibili sia in modalità singola che multi-giocatore.

A partire da oggi, a cadenza mensile, verranno pubblicati aggiornamenti sempre più completi del gioco, introducendo nuove auto e circuiti, fino a coprire il 60% circa dei contenuti della versione finale (1.0), la cui pubblicazione è prevista entro il primo trimestre 2019. Quest’ultima, oltre a includere i rimanenti circuiti e vetture della stagione attualmente in corso. introdurrà le modalità carriera e campionato.

Nel corso dell’estate 2019, sarà rilasciato un aggiornamento gratuito per tutti gli utenti, contenente l’aggiornamento alla stagione 2019 del campionato Blancpain GT Series.

Acquistare il gioco entro i primi due aggiornamenti permetterà ai più fedeli appassionati di accedere progressivamente a tutti i contenuti di Assetto Corsa Competizione a un prezzo incredibile (€ 24,99). In seguito all'uscita di ulteriori update, come da calendario prestabilito consultabile anche sul sito ufficiale, il prezzo sarà portato a € 34,99 con il terzo aggiornamento (previsto per il 14 novembre 2018) e raggiungerà infine il valore di € 44,99 il 16 gennaio 2019, prezzo valido anche per la versione finale. Tutti coloro che amano la licenza Assetto Corsa hanno quindi la possibilità, sostenendo sin dalle fasi iniziali il programma di Accesso Anticipato, di collaborare all’affinamento del gioco e di pagarlo quasi la metà, ottenendo i medesimi contenuti di chi deciderà di acquistarlo più avanti.

"Dietro al successo di Assetto Corsa c'è anche il contributo dato dalla community, che con i suoi suggerimenti e critiche costruttive ci ha permesso di affinare sia il prodotto che l’esperienza simulativa", ha commentato Marco Massarutto, Brand & Product Manager e co-fondatore di KUNOS Simulazioni. "Grazie alla modalità di Accesso Anticipato di Steam possiamo rafforzare ulteriormente questa sinergia con gli appassionati: offrendo loro la possibilità di partecipare attivamente al testing di Assetto Corsa Competizione. In questo modo potremo, non solo ottimizzare il gioco, ma anche lavorare sulle sue funzionalità in modo da arrivare al lancio della versione 1.0 al meglio delle potenzialità che la nostra simulazione di guida saprà offrire. Consideriamo prezioso il supporto della nostra community e intendiamo premiarlo concretamente".

Assetto Corsa Competizione sarà inoltre presente al Nürburgring questo weekend (14-16 Settembre) in occasione della prossima tappa del Campionato Blancpain GT Series e del più importante evento a livello mondiale dedicato ai sim-racer il Sim Racing Expo 2018 dove sarà giocabile nello stand condiviso con Fanatec, leader nella produzione di volanti, pedaliere ed accessori per sim racer che in questa occasione presenterà i nuovi prodotti della gamma “Podium”.