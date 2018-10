Assetto Corsa Competizione: disponibili supporto VR, una nuova auto e un tracciato inedito

A partire dalle 18:00 italiane di oggi sarà disponibile su Steam il nuovo aggiornamento di Assetto Corsa Competizione. L'update introduce il supporto VR, una nuova vettura (la Bentley Continental GT3) e l'Autodromo di Misano.

L'introduzione della compatibilità con i visori VR è stata una delle caratteristiche di gioco maggiormente richieste dalla nostra community. Da oggi abbiamo finalmente la possibilità di vedere i primi risultati ottenuti con l'aggiornamento, nell'attesa di conoscere i feedback della community.

I nuovi contenuti di Assetto Corsa Competizione sono disponibili da oggi per chi ha già acquistato il gioco e per tutti coloro che lo acquisteranno ora al prezzo di 24,99 euro.

Ricordiamo che acquistare il gioco entro i primi due aggiornamenti permetterà ai fan di accedere progressivamente a tutti i contenuti futuri di Assetto Corsa Competizione al prezzo di 24,99 euro. In seguito all'uscita di ulteriori update, come da calendario prestabilito consultabile sul sito ufficiale, il prezzo sarà portato a 34,99 euro con il terzo aggiornamento (previsto per il 14 novembre 2018) e salirà infine a € 44,99 il 16 gennaio 2019, lo stesso prezzo della versione finale del gioco.

Tutti coloro che amano la licenza Assetto Corsa hanno quindi la possibilità, sostenendo sin dalle fasi iniziali il programma di accesso anticipato, di collaborare all'affinamento del gioco e di pagarlo quasi la metà, ottenendo i medesimi contenuti di chi deciderà di acquistarlo più avanti.