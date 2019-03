Assetto Corsa Competizione: MSI è il partner ufficiale della SRO E-Sport GT Series

MSI, leader mondiale nell'hardware gaming, è orgogliosa di rinnovare la sua partneship con AK Informatica per l’inizio di una nuova era con Assetto Corsa Competizione, il gioco ufficiale della Blancpain GT Series, sviluppata da KUNOS Simulazioni e pubblicata da 505 Games

Questo aprile a Monza, contemporaneamente al primo Round della Blancpain GT Series, si svolgerà una nuova iniziativa esport dove 3 tra i migliori piloti virtuali potranno provare una meravigliosa esperienza racing nella quale saranno valutati per la loro guida e le abilità fisiche e mentali, per poter vivere un’esperienza unica insieme al team.

I Desktop Gaming MSI saranno protagonisti durante le competizioni sim racing nel campionato virtuale ufficiale organizzato da SRO Motorsport Group e Kunos Simulazioni con il fondamentale supporto di AK Informatica, azienda leader con 10 anni di esperienza nel settore. RaceDepartment sarà il Media Partner ufficiale dell’iniziativa, con una copertura live completa, streaming, video, interviste, articoli e un totale supporto sul forum ufficiale

La stagione virtuale SRO E-Sport GT Series si svolgerà in 4 round più la Finale nei più belli e storici circuiti del mondo:

Monza – Italia

Paul-Ricard – Francia

Spa-Francorchamps – Belgio

Nurburgring GP – Germania

Grand Finale in Barcelona - Spagna

Sono stati scelti i Desktop Gaming Infinite X perfetti per l’utilizzo durante le competizioni esportive con un sistema di dissipazione esclusivo, che controlla perfettamente le temperature del sistema per dare ai giocatori la massima stabilità e prestazioni. Con un formato portabile perfetto, grazie alla comoda maniglia che permette di trasportare comodamente il Desktop durante tutte le tappe, è la scelta vincente per correre in pista. Inoltre per un’esperienza immersiva senza precedenti, potrai provare la stessa percezione reale come in pista grazie alla tecnologia “Audio Boost” e il software Nahimic 3 per avere sempre tutto sotto controllo.

Il campionato coinvolgerà piloti sia online che durante gli eventi fisici con invitati speciali, con competizioni divisa in 3 classi

12 PRO: Invitational con piloti e-sport professionali e celebrità selezionate e invitate dall’organizzaione.

12 SILVER: Piloti ACC partecipanti allo special event online presente presto nel gioco.

12 AMATEUR drivers: Piloti selezionati durante gli eventi fisici nei giri svolti il venerdì e il sabato.

I migliori 4 piloti di ogni classe avranno accesso alla gara finale della domenica per potersi aggiudicare il podio con la premiazione che sarà celebrata sul vero podio del circuito, grazie all'organizzazione che vedrà le gare virtuali negli stessi giorni delle Blancpain GT Series.