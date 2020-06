Assetto Corsa Competizione, PS4 Pro vs Xbox One X: risoluzioni differenti per le console

Il trailer di lancio di Assetto Corsa Competizione ha celebrato l'approdo del racing game nell'universo console. Dopo una lunga permanenza su PC, il gioco è infatti ora disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One.

La produzione italiana firmata dal team di Kunos Simulazioni raggiunge così il parco titoli delle console Sony e Microsoft, portando con sé anche alcune migliorie esclusive per gli hardware di PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Nel primo caso, ha illustrato Davide Brivio, Game Design Director di Assetto Corsa Competizione, il team ha rafforzato alcuni elementi grafici e tecnici. Con una risoluzione a 1080p sarà ad esempio possibile usufruire di un migliore anti-aliasing o di effetti particellari maggiormente rifiniti. La console Sony supporterà inoltre una modalità 4K, che porterà il gioco a una risoluzione di 1800p. Sul fronte Microsoft, invece, Assetto Corsa Competizione potrà presentarsi al pubblico in una risoluzione 4K nativa, pari a 2160p. L'hardware di Xbox One X supporterà inoltre ognuna delle migliorie già citate per PlayStation 4 Pro.



In chiusura, vi ricordiamo che il racing game è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su PC: sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Assetto Corsa Competizione, redatta dal nostro Matteo mangoni.