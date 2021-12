Assetto Corsa Competizione sfreccia su PS5 e Xbox Series X/S: ecco il nuovo video gameplay

Dalle pagine di IGN.com, 505 Games e Kunos Simulazioni accendono in anteprima i motori della versione nextgen di Assesso Corsa Competizione per offrire un assaggio delle numerose migliorie grafiche e contenutistiche dell'update che, a inizio 2022, ottimizzerà il kolossal racing su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In questa sua nuova iterazione per sistemi casalinghi di ultima generazione, l'esperienza racing della software house italiana implementerà una delle caratteristiche più richieste dagli appassionati, ovvero il ciclo completo giorno/notte.

La nuova funzionalità di Assetto Corsa Competizione per PS5 e Xbox Series X/S, affiancata all'evoluto sistema meteo e alle sue condizioni atmosferiche generate in maniera dinamica, promette di restituire a schermo un'esperienza ancora più autentica.

Particolare attenzione è stata poi riposta da Kunos Simulazioni nelle modifiche apportate per integrare i cambiamenti meteo al modello di guida: ciascun bolide digitale reagirà realisticamente alla pioggia, simulando in tempo reale fattori come l'aderenza degli pneumatici e i livelli di gommatura dell'asfalto. Sempre grazie all'update gratuito, i possessori di una console nextgen potranno mantenere tutti i contenuti già acquistati e ottenere performance stabili con framerate fino a 60fps, oltre alla possibilità di creare delle lobby private e all'aggiornamento delle livree dei veicoli per la Stagione 2021 della GT World Challenge.

L'update nextgen di Assetto Corsa Competizione sarà disponibile dal 24 febbraio 2022. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sul futuro di Assetto Corsa Competizione.