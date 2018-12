Assetto Corsa Competizione si aggiorna con la Ferrari 488 GT3

Il quarto aggiornamento del programma Steam Early Access di Assetto Corsa Competizione include l'attesissima Ferrari 488 GT3, una delle vetture protagoniste del Campionato Blancpain GT Series.

Il bolide del cavallino rampante va a impreziosire ulteriormente il parco macchine del gioco che include già le versioni racing GT3 di BMW M6, Bentley Continental e Lamborghini Huracàn. Un’altra importante novità della build 0.4 di Assetto Corsa Competizione è la presenza del Circuito dell'Hungaroring che per la prima volta nella sua storia viene riprodotto in un videogioco in ogni minimo dettaglio con l’ausilio della tecnologia Laserscan dei simulatori di guida professionali!

Le novità del gameplay

La nuova build di Assetto Corsa Competizione non si limita a questi nuovi contenuti; sono state introdotte anche parecchie novità nel gameplay che renderanno la simulazione ancora più completa grazie alle gare personalizzate: Sprint ed Endurance, ora disponibili anche in modalità Multiplayer che consentiranno ai piloti virtuali di sfidarsi in un weekend di gara completo di prove libere e qualifiche.

Il Weekend di Gara Personalizzato offre uno scenario di gara standard per chi desidera competere online nelle modalità classiche: prove libere, qualifica, gara

Il Weekend Endurance e quello Sprint replicano invece con fedeltà il regolamento della Blancpain GT Series, che determina la durata delle sessioni di qualifica e di gara per ogni pilota che si alterna alla guida

Broadcasting Mode

Per la gioia degli appassionati di modding, che hanno aiutato a rendere Assetto Corsa ancora più popolare, Kunos Simulazioni ha deciso di rendere disponibile in questo aggiornamento una prima versione SDK del Broadcasting Mode. Questa nuova applicazione, che gli utenti Steam troveranno nella cartella di installazione di Assetto Corsa Competizione, consente a chi lo desidera di condividere in Streaming e commentare le gare Multiplayer.

Grazie a questa applicazione Open Source, gli utenti possono disporre di una vera e propria cabina di regia con comandi per il cambio-telecamera, telecamere interattive e tante altre funzionalità di aiuto per la regia e per i commentatori che, grazie ai “modder” più talentuosi, sono destinate ad arricchirsi ulteriormente di funzionalità.