Assetto Corsa Competizione, è ufficiale: arriva il Cross-Play su PS5 e Xbox Series X|S!

Dopo aver lanciato il DLC 2023 GT World Challenge di Assetto Corsa Competizione, le fucine digitali italiane di Kunos Simulazioni sfornano un aggiornamento gratuito che rende finalmente disponibile il Cross-Play tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'update gratuito disponibile da oggi, mercoledì 13 dicembre, offre a tutti gli appassionati del simulatore automobilistico targato 505 Games e Kunos Simulazioni l'opportunità di scendere in pista e competere in gare multiplayer con lobby unificate tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il Cross-Play abbraccia tutte le modalità multigiocatore di Assetto Corsa Competizione, spaziando dalle gare online Casuali e Veloci alle intense competizioni di un'ora delle gare da disputare sui Server Competition. Anche coloro che desiderano cimentarsi nelle attività proposte dalle Leghe Private e dalle Corse Personalizzate possono servirsi del Cross-Play per comporre la propria griglia di partenza multiplayer.

Nel lanciare questo aggiornamento, Kunos Simulazioni coglie l'occasione per ribadire il proprio impegno nel continuo supporto della community con tanti update gratuiti e contenuti a pagamento che introducono nuovi circuiti, auto e opzioni per la personalizzazione estetica dei bolidi che sfrecciano sui circuiti simulativi di Assetto Corsa Competizione. Prima di lasciarvi al nuovo video che presenta il Cross-Play, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Assetto Corsa Competizione su PlayStation 5.