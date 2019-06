Assetto Corsa Competizione: Video Recensione del nuovo racing game di Kunos Simulazioni

Dopo aver trascorso otto mesi in accesso anticipato, Assetto Corsa Competizione raggiunge finalmente la versione 1.0 su Steam. Ecco il nostro verdetto dopo una corposa prova in pista!

Il nuovo racing game di Kunos Simulazioni dedicato alla Blancpain GT Series abbandona le macchine stradali, la Formula 1 e le sfide con auto storiche per focalizzarsi su ciò che gli autori italiani sanno fare meglio, ossia un'esperienza alla guida improntata al realismo.

La licenza di uno dei campionati automobilistici più spettacolari della FIA viene sfruttata a dovere attraverso la riproposizione di tutti i piloti, le auto, i team e i circuiti ufficiali, in un pacchetto digitale quantomai ricco e pensato per soddisfare i gusti dei cultori di giochi di guida simulativi.

Nonostante l'ottimo comparto tecnico e l'encomiabile passione profusa dagli sviluppatori nostrani nella trasposizione videoludica delle esperienze su pista vissute nella Blancpain GT Series, però, come ci spiega Matteo Mangoni nella nostra recensione di Assetto Corsa Competizione non si può soprassedere sulle mancanze contenutistiche legate alle modalità online. A dispetto di queste sbavature, il nuovo progetto di Kunos Simulazioni spicca per la profondità del suo modello di guida e per il feeling restituito decidendo di affrontare il titolo solo dopo essersi muniti di una postazione adeguata e di un volante di livello con cui apprezzare i dettagli del force feedback.