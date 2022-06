Assetto Corsa Competizione x FIA Motorsport: American Track Pack celebra il Torneo eSport

In funzione del riconoscimento di Assetto Corsa Competizione come gioco ufficiale FIA Motorsport Games, Kunos Simulazioni e 505 Games celebrano questo importante accordo lanciando il DLC American Track Pack.

Il passaggio di consegne tra Gran Turismo e Assetto Corsa Competizione si concretizzerà ufficialmente il 26 ottobre con l'inizio delle gare dell'eSport FIA Motorsport Games 2022, il Torneo che vedrà i pro player di tutto il mondo fronteggiarsi in 17 diverse discipline a bordo delle vetture GT3 presenti nel gioco di Kunos Simulazioni.

L'ingresso di Assetto Corsa Competizione nel circuito competitivo di FIA Motorsports Games s'accompagna al rilascio di American Track Pack, un contenuto scaricabile che offre per la prima volta nella storia della serie tre iconici circuiti statunitensi: il Watkins Glen, l'Indianapolis e il Circuit of the Americas (COTA), che ospita anche il GP degli Stati Uniti di Formula 1. Ciascuno di questi tracciati è stato realizzato in fotogrammetria laser, una tecnica che ha consentito agli sviluppatori italiani di ottenere il più elevato livello di realismo.

Il DLC American Track Pack è disponibile da oggi su PC a 17,99 euro: in calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione del nuovo pacchetto aggiuntivo di Assetto Corsa Competizione.