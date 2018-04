Assetto Corsa Limited Edition sfreccia nel nuovo trailer di lancio

Kunos Simulazioni e 505 Games sono orgogliosi di annunciare che Assetto Corsa Ultimate Edition, la versione più completa di sempre del pluri-premiato simulatore di corse tutto Italiano, è disponibile ora nei migliori negozi di videogiochi e sugli store digitali.

Questa edizione speciale mette a disposizione dei giocatori la più recente e aggiornata versione di Assetto Corsa così come tutte le auto e le piste precedentemente incluse nel Prestige pack, nei tre Porsche Pack, Red Pack, Ready To Race Pack, Japanese Pack e nel Ferrari 70th Anniversary DLC.

Assetto Corsa Limited Edition è disponibile da oggi in tutti i negozi nei formati PlayStation 4 e Xbox One, in apertura della notizia trovate il trailer di lancio pubblicato dal publisher 505 Games.