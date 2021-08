Assetto Corsa Mobile: il sim racing di 505 Games e Kunos Simulazioni sfreccia su iOS

Le alte sfere di 505 Games sono liete di annunciare l'arrivo su sistemi iOS di Assetto Corsa Mobile, il nuovo capitolo dell'ormai iconica serie sim racing sviluppata da Kunos Simulazioni.

La trasposizione per iPhone e iPad del franchise di giochi di corse più importante di 505 rielabora in chiave mobile l'esperienza offerta dai capitoli maggiori targati Kunos Simulazioni. Il progetto è stato affidato a Digital Tales e propone diverse modalità con cui mettere alla prova le proprie abilità alla guida, a cominciare ovviamente dalle attività di Pratica per imparare le basi.

Una volta concluso il tutorial esteso, sarà possibile cimentarsi nelle sfide delle Gare Classiche, delle Prove a Tempo, delle gare Resistenza, della modalità Sorpasso e delle attività Autovelox. Sotto il profilo strettamente contenutistico, il titolo propone 59 auto da corsa ufficiali e 9 circuiti, ciascuno ricreato attingendo ai dati ottenuti in LaserScan per i capitoli maggiori come Assetto Corsa Competizione. Ogni tracciato propone variazioni di orario e condizioni atmosferiche, con relative modifiche al modello di guida legate, ad esempio, alla necessità di correre su di un circuito bagnato dalla pioggia.

Per concretizzare questa visione, 505 Games ha collaborato con alcuni dei marchi racing più celebri del pianeta, come Maserati, Ferrari e Lamborghini. Prima di lasciarvi al video di lancio e alla galleria immagini, vi informiamo che Assetto Corsa Mobile è disponibile da oggi, 31 agosto 2021, su App Store per iPhone e iPad al prezzo di 4,99 euro.