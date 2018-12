Assetto Corsa, Portal Knight e Don't Starve tra le nuove offerte di Natale GameStop

Nuove offerte per il Calendario dell'Avvento di GameStop Italia: per la giornata di martedì 11 dicembre la nota catena offre quattro giochi a prezzo ridotto, offerte valide online e in tutti i negozi del gruppo sparsi per l'Italia.

GameStop Calendario dell'Avvento 11 dicembre 2018

Raid World War 2 a 4.98 euro

Don't Starve Mega Pack a 4.98 euro

Assetto Corsa a 9.98 euro

Portal Knights Gold Throne Edition a 9.98 euro

Le offerte sono valide online sul sito di GameStop fino alle 23:59 e in tutti i negozi, ricordiamo che il Calendario dell'Avvento proseguirà fino al 24 dicembre compreso con nuove offerte quotidiane su giochi, console e accessori, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it, ogni mattina pubblicheremo le nuove promozioni di Natale targate GS.