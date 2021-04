Assetto Corsa presenta il Gran Premio della Florida: ecco il circuito F1 di Miami

Mentre si prepara a prendere posizione sulla griglia di partenza la nuova Ferrari Esports Series 2021, l'universo di Assetto Corsa ha ospitato un reveal molto speciale.

In occasione del Gran Premio di Imola, la FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) ha annunciato ufficialmente l'aggiunta di un nuovo tracciato in arrivo nel mondo della Formula 1. Nel corso del 2022, la competizione mondiale aggiungerà al proprio calendario il Gran Premio della Florida, pronto a svilupparsi lungo le curve di un circuito cittadino in quel di Miami. Il tracciato si snoda attorno all'Hard Rock Stadium, tra continue serie di curve e un lunghissimo rettilineo pronto a mettere in evidenza tutta la potenza dei motori delle monoposto.



Per presentare ufficialmente le caratteristiche della nuova pista, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha deciso di ricorrere ad Assetto Corsa. Sfruttando il racing game a firma di Kunos, la FIA ha offerto un'anteprima della geografia del circuito di Miami. Per farvi un'idea precisa del grado di spettacolarità che potrà essere proposto dal futuro Gran Premio della Florida, potete visionare il filmato che trovate a disposizione direttamente in calce a questa news.



In chiusura, ricordiamo che l'e-automobilismo farà la sua comparsa anche alle Olimpiadi, in occasione delle Olympic Virtual Series di Tokyo 2020.