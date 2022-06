Assetto Corsa: Romain Grosjean commenterà la finale della Predator Race Cup 2022

Fervono i preparativi per la Predator Race Cup 2022 di Assetto Corsa. Nel rendere pubblici tutti i dettagli sulla finale internazionale, Acer è lieta di annunciare la partecipazione di Romain Grosjean come presentatore e commentatore di questo importante appuntamento eSport per i patiti di racing game simulativi.

Il celebre pilota automobilistico svizzero fornirà quindi il suo prezioso contribuito allo spettacolo digitale approntato dagli organizzatori della Predator Race Cup 2022, con la finale internazionale della competizione online di Assetto Corsa prevista per le ore 20:00 italiane di martedì 14 giugno.

I 24 sim racer che parteciperanno all'evento, ciascuno proveniente dalle qualificazioni nazionali, gareggeranno in una corsa della durata di 60 minuti sul prestigioso circuito virtuale di Silverstone: ogni pro player potrà scegliere tra 3 diverse auto personalizzate Predator, ossia Mercedes AMG GT3, Lamborghini Huracan o McLaren 650 GT3. Al vincitore andrà la gloria per la conquista di questa importante competizione e l'opportunità di diventare per un anno un pilota professionista del team di sim racing R8G eSports.

L'evento verrà trasmesso in streaming in 15 Paesi. In Italia, Carolina Tedeschi commenterà il capitolo finale della Predator Race Cup 2022 di Assetto Corsa nella cornice del canale Twitch F1WithCarolina.