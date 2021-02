Assetto Corsa sfreccia sul mercato: 100 milioni di euro di ricavi, Piersanti ora nel team

I vertici del team di Kunos Simulazioni e Digital Bros hanno annunciato ufficialmente il raggiungimento di un importante traguardo per la serie di Assetto Corsa.

La serie dedicata agli appassionati di simulatori di guida ha infatti generato, su tutte le piattaforme, ben 100 milioni di euro in ricavi. Fondata nel 2005 da Marco Massarutto e Stefano Casillo, Kunos Simulazioni ha compiuto negli ultimi anni importanti step. Nel 2013, Assetto Corsa è approdato su Steam, mentre nel 2016 è stato il turno di PS4 e Xbox One. Da ultimo, Assetto Corsa Competizione ha trovato spazio sulle console Sony e Microsoft, con una versione PlayStation 5 e Xbox Series X in arrivo nel corso del 2021.

Per rafforzare ulteriormente le potenzialità di Assetto Corsa nel settore degli eSports, Kunos Simulazioni ha assunto nel dicembre 2020 Valerio Piersanti, ex Head of Business Development in Ferrari. Presso la software house, il veterano del settore automobilistico rivestirà il ruolo di Vicepresidente del Licensing e delle Partnership di Assetto Corsa. Per celebrare questo nuovo impegno professionale, Valerio Piersanti ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Digital Bros e di questa nuova sfida professionale e voglio esprimere la mia gratitudine ai fratelli Galante per la fiducia che hanno riposto in me. Assetto Corsa è un brand che ho avuto il privilegio di seguire con Marco Massarutto dagli esordi, grazie alla collaborazione avviata con Ferrari. Ora l’obiettivo è di esprimere al meglio il potenziale che Assetto Corsa ha sempre dimostrato e consolidare il suo posizionamento e le sue partnership in un contesto in rapida e continua evoluzione”.



Con la crisi sanitaria internazionale che ha portato a limitazioni anche per gli eventi motoristici su pista, si è avuto di recente una nuova impennata per le simulazioni racing nelle competizioni eSports. In questo contesto, Kunos Simulazioni ha sviluppato una nuova strategia eSport, coinvolgendo piloti del Gruppo SRO Motorsports e campioni di F1 come Charles Leclerc. In primavera, prenderà inoltre il via una nuova stagione SRO E-Sport GT series.