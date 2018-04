Assetto Corsa UE e Phantom Trigger tra le novità della settimana su Xbox Store

Come di consueto, Major Nelson ha pubblicato tutte le novità dell'ultima settimana disponibili sullo Store Xbox. Tra i nuovi giochi per Xbox One segnaliamo Assetto Corsa Ultimate Edition e Phantom Trigger, senza dimenticare il pre-order di Dark Souls: Remastered.

Nuovi Giochi Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili per l'acquisto su Xbox Store:

Atomic Heist

Babylon 2055

Space Hulk: Ascension

Assetto Corsa Ultimate Edition

Phantom Trigger

The Invisible Hour

Nuovi Pre-order Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili al preordine su Xbox Store:

Hyper Sentinel

Outbreak: The Nightmare Chronicles

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

Strange Brigade

Dark Souls: Remastered

Ricordiamo inoltre che nella giornata di ieri sono partiti i nuovi Deals With Gold della settimana, con una serie di sconti interessanti per i giochi Xbox One: tra le offerte più interessanti troviamo A Way Out a 22,49 euro, Project Cars 2 a 35 euro, Divinity Original Sin: Enhanced Edition a 10 euro e Yooka Laylee a 13,20 euro.

Per quanto riguarda i Games With Gold, invece, a maggio gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare gratuitamente Super Mega Baseball, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Vanquish e Street of Rage Vintage Collection. Infine, segnaliamo che PES 2018 verrà inserito nella line-up Game Pass a partire da maggio.