Assetto Corsa: Ultimate Edition annunciata per PS4 e Xbox One, in arrivo il 20 aprile

sono lieti di annunciare, la versione definitiva del pluri-premiato simulatore di corse tutto Italiano in arrivo suil 20 aprile. In cima alla notizia trovate il trailer ufficiale.

Questa edizione speciale metterà a disposizione degli utenti PlayStation 4 e Xbox One la più recente e aggiornata versione di Assetto Corsa, così come tutte le auto e le piste precedentemente incluse nel Prestige pack, nei Porsche Pack, nel Red Pack, nel Ready To Race pack, nel Japanese Pack e nel Ferrari 70th Anniversary DLC.

Assetto Corsa Ultimate Edition include 178 vetture da sogno di Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, McLaren, Praga, Corvette, Maserati, Lotus e di molti altri prestigiosi marchi dell’automotive, così come edizioni speciali realizzate in collaborazione con le case produttrici. Ogni auto è stata maniacalmente riprodotta nei più piccoli dettagli sia estetici che nella fisica che si basa sulle telemetrie e sui dati ufficiali forniti dai produttori.

Assetto Corsa Ultimate Edition include 33 configurazioni di tracciati su 16 diversi circuiti (che includono celebri classici come Spa Francorchamps, Nürburgring-Nordschleife, Laguna Seca e molti altri ancora) riprodotti con il massimo livello di precisione grazie all’utilizzo della tecnologia Laser Scan, e si basa su un avanzatissimo motore fisico frutto dell’esperienza maturata dalla collaborazione con le più grandi aziende del motorsport e che include elementi mai visti in precedenza in altri simulatori tra cui la particolare usura, i cicli di riscaldamento, il graining e il blistering degli pneumatici da corsa.

I videogiocatori potranno usufruire di una completa serie di gare in modalità single player così come potranno sfidare gli amici in sfide online multiplayer. Sarà possibile personalizzare la propria esperienza di guida settando i parametri di configurazione di ogni auto, adattandola al proprio stile di guida.

Assetto Corsa Ultimate Edition sarà disponibile su PS4 e Xbox One in versione fisica e digitale dal 20 aprile al prezzo consigliato al pubblico di € 39,99. Sul sito ufficiale di Assetto Corsa è inoltre presente un countdown in vista di un nuovo, importante annuncio. In calce alla notizia trovate le cover ufficiali della Ultimate Edition.