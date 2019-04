Assistete al reveal del gameplay di Borderlands 3 assieme ad Everyeye!

Dopo la pubblicazione del primo trailer di Borderlands 3, Gearbox Software è finalmente pronta per svelare il gameplay del loot shooter per eccellenza. La presentazione è prevista per il primo maggio, e indovinate un po'... il nostro Francesco Fossetti sarà presente all'evento!

Il nostro caporedattore è partito quest'oggi alla volta di Los Angeles, e dalle ore 19:00 di mercoledì 1 maggio vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per mostrarvi Borderlands 3 in azione per la prima volta assoluta. Quanto si differenzierà dai precedenti capitoli della saga? Sappiamo per certo che implementerà un nuovo sistema di condivisione del loot, dirà addio al danno di tipo Scoria in favore di quello Radioattivo, e includerà il nuovo produttore di armi COV (munizioni infinite, ma surriscaldamento facile!).

Siete caldamente invitati ad iscrivervi al canale Twitch, requisito indispensabile per poter interagire con Francesco e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di cuore, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti prima dell'inizio della diretta. Borderlands 3, ricordiamo, è atteso per il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.