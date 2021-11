Assoinfluencer entra nell'Osservatorio Italiano Esports

La dimensione digitale del fenomeno Esports, come era inevitabile, ha creato nuovi professionisti del web, gli “streamer” che, forti del proprio seguito sui canali online, sono identificabili come declinazioni della macrocategoria degli influencer.

Per questa ragione, era altrettanto naturale che l’ente che tutela (anche) questa nicchia, l’Associazione Italiana Influencer (Assoinfluencer), entrasse a far parte dell'Osservatorio Italiano Esports per unire le forze a sostegno di un mercato in ascesa. L’OIES, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori degli esports, potrà quindi far affidamento su Assoinfluencer e sulle iniziative scientifiche che realizzerà anche nell'interesse dei membri dell’Osservatorio, per monitorare il settore dello streaming di chi si occupa dei videogiochi competitivi.

"E' fondamentale per una realtà come la nostra, che intende tutelare e promuovere lo sviluppo ed il riconoscimento sul piano professionale di questa nuova categoria di lavoratori, entrare a fare parte di un'ambiziosa e lungimirante piattaforma di networking che ci permetterà di addentrarci maggiormente nel mondo dell'esport nonché di essere portavoce anche delle necessità degli streamer" ha commentato il Presidente di Assoinfluencer, Jacopo Ierussi.

Grazie a questa nuova collaborazione, l'Osservatorio aggiunge un tassello significativo nella struttura concepita per accelerare il progresso e la conoscenza del mercato Esports ai brand non endemici.

"La collaborazione con Assoinfluencer ci permette di accendere anche un faro sul mondo b2c - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – Esistono streamer di Twitch con centinaia di migliaia di follower che hanno un’innegabile forza di influenzare le capacità di acquisto dei suoi seguaci. Anche per questo è importante che il sistema li riconosca, li monitori e li inquadri nei giusti schemi istituzionali".