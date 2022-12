Asssassin's Creed Valhalla: un cosplay di Eivor pronto all'ultimo scontro prima di Mirage

Nel 2023 esordirà Assassin's Creed Mirage, nuovo capitolo dell'amata saga Ubisoft ambientato nella Baghdad del IX secolo e che avrà per protagonista l'assassino Basim Ibn Ishaq. Prima di gettarci in questa nuova avventura, gli dei norreni ci trattengono per affrontare il Valhalla.

Uscito nell'aprile del 2020, Assassin's Creed Valhalla è tutt'oggi supportato da Ubisoft, che da pochissimo ha rilasciato "L'ultimo capitolo", il DLC conclusivo del titolo. Dunque, non appare strano che la community di cosplayer sia tornata a interpretarne i protagonisti.

In questo cosplay di Eivor Varinsson da Assassin's Creed Valhalla vediamo il vichingo, nella sua incarnazione maschile, partecipare all'invasione contro le forze inglesi di Re Alfred di Weesex alla fine del IX secolo.

Conosciuto con il nome da battaglia di Morso di Lupo, il leader del Clan Corvo si getta nella mischia armato di un martello da guerra da cui fuoriescono saette e di un grosso scudo che unito alla sua armatura gli permette di avere una difesa quasi impenetrabile. Sotto l'elmo, adornato di ali vichinghe, lo sguardo di Eivor promette morte all'esercito di Alfred.

A regalarci il meraviglioso scatto in questione è il cosplayer conosciuto su Instagram con il nome utente di @forhonorprops. Attraverso un sapiente uso della postproduzione, di un'ambientazione realistica e di un costume fedelissimo che pare provenire realmente dall'epoca vichinga, questo cosplay è semplicemente perfetto.