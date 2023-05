Si fanno assumere come corrieri per rubare Zelda Tears of the Kingdom: licenziati

Che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom fosse uno dei titoli più attesi del 2023 e, in generale, degli ultimi anni non è una novità. Ma per due ragazzi giapponesi l'attesa è stata così spasmodica che hanno addirittura messo a punto un elaborato piano per farsi assumere come corrieri e rubare così copie del titolo Nintendo.

Come svelato dalla testata giornalistica nipponica Bunshun, i due giovani avrebbero iniziato a lavorare per una ditta di trasporti collegata ad Amazon circa un mese prima dell'uscita del nuovo The Legend of Zelda, avvenuta lo scorso 12 maggio, con lo scopo di mettere le mani sopra il gioco qualche giorno prima del day one. I ragazzi hanno dunque svolto regolarmente il loro lavoro fino all'avvicinarsi della fatidica data di lancio. Ai due era stato quindi dato l'incarico di consegnare il gioco agli acquirenti per il 12 maggio. Ma quando le copie del kolossal Nintendo arrivano alla ditta, fanno perdere le loro tracce senza più presentarsi a lavoro.

Un dirigente della ditta ha dunque provato a contattare la madre di uno di loro, la quale ha rivelato che i due ragazzi erano a casa e stavano giocando proprio a Zelda Tears of the Kingdom, che avevano per l'appunto rubato non appena la merce è arrivata all'azienda. Non solo, avrebbero rubato anche ulteriore materiale collegato al gioco, come il Pro Controller per Nintendo Switch ispirato al nuovo Zelda. Uno dei giovani impiegati ha dunque confessato furto e piano messo in atto, premeditato da tempo. Immediato dunque il licenziamento per entrambi, che hanno dovuto inoltre rimborsare la ditta per il materiale trafugato. Insomma, poteva andare ancora peggio!

Intanto Zelda Tears of the Kingdom è diventato il gioco Nintendo venduto più velocemente di sempre, segnando così un nuovo record per la Grande N. La nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom vi spiega perché si tratta di un prodotto imperdibile nonché uno dei più grandi mai apparsi su Switch.