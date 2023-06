Assunto per rubare 1500 carte Pokémon: trentacinquenne arrestato a Tokyo

Con il valore delle carte Pokémon aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, furti e truffe a tema stanno divenendo un un fatto sempre più comune: l'ultima storia in tal senso proviene dal Giappone, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato a Tokyo con l'accusa di essere stato "assunto" per rubare 1500 carte.

Il trentacinquenne originario di Okinawa aveva risposto ad un annuncio di lavoro illecito, un "dark part-time job" o "yami baito", attività ad alto rischio ma altamente remunerative, che consisteva nel recarsi al quartiere Akihabara di Tokyo con lo scopo di rubare le 1500 carte Pokémon in un negozio specifico. In caso di successo, l'uomo sarebbe stato pagato per un milione di yen.

Il ladro su commissione è quindi arrivato lo scorso 11 aprile ad Ibaraki, affittando un'automobile e guidando fino ad Akihabara. Attorno le 5 del mattino del 12 aprile, il trentacinquenne è arrivato davanti al negozio designato e ne ha distrutto la vetrina, riuscendo a mettere le mani sopra le carte Pokémon richieste, dal valore di 1,15 milioni di yen (circa 8240 dollari). L'uomo è dunque tornato ad Ibaraki, dove ha consegnato la refurtiva al suo contatto. E' stato poi istruito di raggiungere un altro punto per riscuotere la sua ricompensa, ma una volta giunto sul posto nel giorno fissato nessuno si è presentato.

Il ladro è stato poi scoperto dalle autorità di Tokyo ed arrestato: agli agenti ha confessato di aver accettato l'incarico in quanto bisognoso di soldi dopo aver subito grosse perdite economiche con il gioco d'azzardo. E' adesso caccia al mittente, con le autorità che stanno analizzando lo smartphone dell'uomo per risalire alla persona, o le persone, attualmente in possesso della refurtiva.

Risale ad inizio giugno una truffa di carte Pokémon a Milano, con la vittima che ha perso quasi 20.000 euro. E dato il valore raggiunto dai pezzi più pregiati del Pokémon Trading Card Game, non è da escludere che ulteriori fatti di cronaca analoghi possano verificarsi nel prossimo futuro. Nel frattempo in Giappone è in arrivo il set Pokémon GCC commemorativo dedicato ai primi 151 mostriciattoli, comprensivo di Charizard-ex.