Asterigos, un Action RPG per PS4, PS5 e PC: il trailer ci porta alla città delle stelle

Continua a trovare spazio nell'universo videoludico una sempre più ampia selezione di team indipendenti pronti a proporre al pubblico le proprie ultime creazioni.

Tra le novità più recenti per il settore, possiamo citare l'inedito Asterigos, nuova IP proposta dagli autori di Acme Gamestudio, realtà creativa nata nel corso del 2016. Per presentare l'Action RPG al pubblico, la piccola software house ha confezionato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

La produzione condurrà i giocatori in un viaggio attraverso un regno ormai decaduto, i cui abitanti hanno scatenato l'ira delle divinità. Abbandonatisi all'avidità, questi ultimi hanno infatti lasciato che gli dèi radessero al suolo la città delle stelle, condannando al caos l'intero reame. Nel tentativo di salvare il proprio padre, la protagonista di Asterigos è pronta ad imbracciare spada e scudo - ma anche lancia, pugnali e martello - e gettarsi all'avventura. Hilda compirà così un viaggio epico attraverso la città maledetta, condannata alla rovina senza possibilità di appello: riuscirà a rintracciare la sua famiglia?

Asterigos approderà su PC e console Sony nel corso del prossimo anno. Nello specifico, la versione PS4 e PC dell'Action RPG sarà disponibile a partire dalla tarda primavera, mentre l'utenza PS5 dovrà attendere l'autunno 2021 inoltrato.