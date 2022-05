Asterigos Curse of the Stars: sembra Immortals mixato con Kena, ma...

Asterigos Curse of the Stars è un gioco d'azione con elementi GDR ispirato a titoli come Immortals Fenyx Rising e Kena Bridge of Spirits. Al netto della bella l'idea alla base del progetto, però, la sua realizzazione complessiva è ben lontana dalla perfezione.

Come avrete già letto nel provato di Asterigos Curse of the Stars a cura del nostro Giuseppe Arace, il titolo in sviluppo presso Acme Gamestudio non sembra essere all'altezza delle aspettative create nel corso degli ultimi mesi. Il primo contatto col gioco, avvenuto grazie ad una lunga demo, ha lasciato emergere sia i pregi che i difetti di questa produzione indipendente. Se da una parte il lato artistico e la stratificazione del combat system sembrano essere i punti di forza del gioco, dall'altra troviamo alcune meccaniche legate al combattimento che risultano essere grezze e richiedono quindi del lavoro aggiuntivo per limarne i difetti. Il titolo include anche una serie di idee ispirate ai souslike, come la possibilità di riposare presso checkpoint che funzionano in tutto e per tutto come i luoghi di grazia visti in Elden Ring.

