Asterigos Curse of the Stars: un temibile boss alato è pronto per la battaglia

Al Guerrilla Collective torna a mostrarsi anche Asterigos Curse of the Stars, gioco che mescola azione ed RPG sviluppato da Acme Gamestudio, ambientato in scenari ispirati alle mitologie greche e romane e che sembra prendere ampio spunto da produzioni apprezzate quali Immortals Fenyx Rising e Kena Bridge of Spirits.

Il nuovo filmato è incentrato su alcune delle creature che affronteremo nel corso della nostra avventura attraverso la città di Aphes e, in particolare, su una delle numerose Boss Fight che ci attendono lungo il cammino. La battaglia contro Eulalia si prospetta sulla carta impegnativa: la creatura alata attacca senza sosta dal cielo, lanciando le sue piume all'indirizzo della protagonista Hilda, scatenando anche una serie di trombe d'aria per mettere alle strette la guerriera.

Come se non bastasse, Eulalia chiama al suo fianco anche vari sgherri che diventano così un ulteriore ostacolo da superare per raggiungere l'agognata vittoria. Lo scontro ci permette in ogni caso di dare un ulteriore sguardo al sistema di combattimento, che permetterà di alternare colpi standard con attacchi pesanti in grado di arrecare danni più consistenti.

Asterigos Curse of the Stars è atteso su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 per la fine del 2022 in una data ancora da definire. La nostra prova di Asterigos Curse of the Stars ci ha già permesso di farci un'idea sulle potenzialità del titolo, nella speranza che i mesi rimanenti di sviluppo siano utili per perfezionarlo.