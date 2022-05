Asterigos: Dark Souls incontra Kena nel nuovo video gameplay dell'action RPG

Nel corso della serata è stato pubblicato un lungo filmato di gameplay di Asterigos Curse of the Stars, un action RPG che strizza l'occhio alle produzioni FromSoftware.

Il titolo, sviluppato dal team Acme Gamestudio, prova ad unire le meccaniche di gameplay appartenenti al genere dei soulslike ad uno stile grafico ispirato alle pellicole Pixar e, volendo citare un gioco dall'estetica simile, a Kena Bridge of Spirits. Nel video possiamo osservare la protagonista, Hilda, mentre affronta una serie di pericoli tra le strade della città di Aphes mentre è alla ricerca di suo padre. Oltre a disporre di lame di vario genere, la giovane guerriera può anche utilizzare un discreto quantitativo di incantesimi. Per quello che riguarda invece il sistema di potenziamento, sarà possibile accumulare una risorse simile alle anime di Dark Souls da spendere presso i checkpoint, i quali fungono in tutto e per tutto da 'falò'.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Asterigos Curse of the Stars non rispetterà la finestra di lancio annunciata inizialmente e, stando alle ultime informazioni diffuse dal team di sviluppo, dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam).