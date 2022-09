Asterigos: il soulslike per PS4, PS5, Xbox e PC ha una data d'uscita, demo già disponibile

A distanza di qualche mese dall'arrivo dei primi filmati di gameplay, Asterigos Curse of the Stars è tornato a far parlare di sé in occasione dell'annuncio ufficiale della data d'uscita, accompagnata da una versione di prova gratuita.

Il soulslike con uno stile grafico che strizza l'occhio a Kena Bridge of Spirits arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 11 ottobre 2022. Chiunque fosse interessato a testare il gioco prima di procedere al preorder può già visitare la pagina del gioco sul client Valve e scaricare la demo gratis cliccando sul tasto verde con su scritto "Scarica".

Questo è il link per scaricare la demo di Asterigos Curse of the Stars su PC:

Ecco di seguito i requisiti di sistema della demo e, probabilmente, anche della versione finale del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (Versione 1903)

Processore: Intel i7-6700, AMD Ryzen5 1500X o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX960 4GB oppure AMD RX470 4GB

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 12 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (Versione 1903)

Processore: Intel i7-9700, AMD Ryzen5 2600XC o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia RTX2060 con 8GB di VRAM, AMD 5700XT 8GB o superiore

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 12 GB di spazio disponibile

Avete già letto il nostro provato di Asterigos?