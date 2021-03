Asterix & Obelix Slap Them All annunciato da Microids: ecco il trailer

I prodi guerrieri gallici stanno per fare il loro ritorno. Microids ha annunciato che Asterix & Obelix: Slap Them All!, nuovo Picchiaduro a Scorrimento incentrato sulla serie a fumetti francese, arriverà entro fine 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer che ne mostra anche le prime sequenze di Gameplay. Slap The All si presenta come un classico Beat 'em Up a scorrimento orizzontale dove Asterix e Obelix se la vedranno come di consueto contro le legioni romani di Giulio Cesare intente a conquistare per l'ennesima volta il villaggio dei Galli che resiste ora e sempre all'invasore. Oltre a un ritmo che si preannuncia frenetico e la tipica spettacolarità dei ceffoni tirati dal dinamico duo gallico, l'opera colpisce per uno stile grafico che ricalca in maniera fedele l'essenza dei fumetti e dei classici film d'animazione incentrati sulle avventure nate nel 1959 dalla fantasia di René Goscinny e Albert Uderzo.

Microids continua dunque a puntare forte sul franchise di Asterix, dopo aver realizzato remastered e un nuovo episodi della serie Asterix & Obelix XXL. L'ultimo titolo inedito dedicato alla serie è stato Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir, seguito poi da una riedizione del primo capitolo, intitolata Asterix & Obelix XXL Romastered. Al di fuori dei Galli, in tempi recenti Microids si è occupata anche della controversa remastered di XIII: a causa delle polemiche relative alla qualità del rifacimento, Microids si è scusata per il pessimo stato di XIII Remastered.