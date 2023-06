Asterix & Obelix Slap Them All 2 annunciato: gli irriducibili galli tornano a novembre

Asterix e Obelix si preparano a tornare ancora una volta su PC e console: il publisher Microids ha infatti annunciato Asterix & Obelix Slap Them All 2, secondo episodio della serie Picchiaduro a Scorrimento inaugurata nel 2021 e pronta a tornare già nel corso del 2023.

Sviluppato anche stavolta da Mr. Nutz Studio, il gioco sarà disponibile su PC, Nintendo Switch e sistemi PlayStation e Xbox il prossimo novembre. Per adesso non c'è una data d'uscita più precisa, in ogni caso l'esordio sul mercato è distante solo pochi mesi, in arrivo nel corso dell'autunno proprio come già accaduto con il precedente capitolo.

Questa volta i due prodi guerrieri gallici dovranno partire al salvataggio di Doublehelix, padre di Justforkix, imprigionato per un furto che non ha commesso: un prezioso emblema dorato delle legioni romane, il Lutetia Eagle, è stato rubato ed un uomo innocente è stato accusato del crimine. I nostri eroi dovranno dunque scoprire cosa è accaduto, scontrandosi ancora una volta con i Romani in risse a suon di pozione magica e botte da orbi. Rispetto al predecessore, Asterix & Obelix Slap Them All 2 offrirà un maggior numero di boss e nemici da affrontare, oltre ad un gameplay migliorato e più vario rispetto al passato.

La nostra recensione di Asterix & Obelix Slap Them All vi illustra qualità e limiti del primo titolo: riuscirà Mr. Nutz Studio ad offrire un prodotto effettivamente migliorato in ogni aspetto?