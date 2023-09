Asterix & Obelix Slap Them All 2: il duo alla riscossa nel nuovo teaser

Asterix & Obelix: Slap Them All 2! è un beat'em up 2D che vede protagonisti i Galli più famosi di tutti i tempi, Astérix e Obélix. In un nuovo video teaser il duo fa ora sfoggio dei propri muscoli, dandoci uno sguardo d'anteprima sul gameplay e rivelando la data di uscita del gioco su PC e console.

Nel video, ricco di azione e di tutta l'energia tipica dei protagonisti della serie, veniamo immersi nell'universo creato da René Goscinny e Albert Uderzo.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2! è stato annunciato a giugno e sarà disponibile in formato digitale e fisico dal 30 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sarò possibile giocare in solo o in cooperativa locale.

La storia prende le mosse dall'arrivo di Goudurix al villaggio. In una richiesta di aiuto, racconta che suo padre, Oceanonix, è stato accusato ingiustamente del furto dell'Aquila di Lutezia e rinchiuso in una cella. Asterix, Obelix e gli altri abitanti si preparano quindi a partire per fare luce su questa ingiustizia.

A una storia originale e divertente si affiancano tanto bei luoghi da scoprire, dalle rovine nascoste nella foresta, al grande campo romano. Qui incontreremo personaggi sorprendenti e, ovviamente, ci faremo strada a suon di schiaffi fra i Romani

Rispetto al suo predecessore (qui trovate la nostra recensione di Asterix & Obelix Slap Them All), questo sequel è ancora più ricco di azione, con nemici e boss da affrontare. In più, Asterix e Obelix avranno delle mosse speciali che potranno caricare per sferrare colpi più potenti.

Le battaglie sono quindi più veloci, varie e fluide che mai e i nostri eroi possono scatenare la modalità Furia, che aumenta la loro forza e li farà lanciare un attacco Ultimate devastante. Si potranno anche anche distruggere alcuni oggetti dello scenario per seminare il panico in un concentrato di azione e divertimento.