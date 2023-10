Asterix & Obelix Slap Them All 2: i Galli scatenano la loro furia sui poveri Romani

E' tempo di un nuovo trailer per Asterix & Obelix Slap Them All 2, il secondo episodio della serie Picchiaduro a Scorrimento tutta incentrata sugli irriducibili Galli realizzata da Microids e Mr Nutz Studio. Il video-gameplay offerto dagli autori ci offre uno sguardo più ravvicinato al gameplay.

In termini di giocabilità il nuovo Asterix & Obelix Slap Them All si presenta in diretta continuità con il predecessore: pugni, calci volanti, schiaffoni e combo micidiali per far volare in aria intere legioni romane che hanno avuto la sfortuna di incrociare il cammino del dinamico duo del villaggio che resiste ora e sempre agli invasori guidati da Giulio Cesare. Oltre ad un ritmo di gioco molto sostenuto grazie ad una presenza su schermo di un maggior numero di nemici, Asterix & Obelix Slap Them All 2 offre lo stesso stile grafico già apprezzato nel primo capitolo del 2021, che ricalca in maniera fedele le avventure cartacee di Asterix e sembrando così un vero e proprio fumetto che prende vita su schermo.

Asterix & Obelix Slap Them All 2 è stato annunciato lo scorso giugno, ma il suo esordio sul mercato è molto vicino: la produzione Microids arriva su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox il prossimo 13 novembre 2023 in formato digitale, mentre le versioni fisiche sono attese per il 30 novembre.