Asterix & Obelix Slap Them All! ha una data di uscita, arriverà in autunno

Il publisher francese Microids e lo sviluppatore Mr. Nutz Studio ha annunciato la data di uscita di Asterix & Obelix Slap Them All!, gioco d'azione a scorrimento basato sulla celebre serie a fumetti che ha ispirato a sua volta anche numerose produzioni animate e in passato anche vari videogiochi.

Asterix & Obelix Slap Them All! sarà disponibile dal 25 novembre su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il publisher ha confermato il supporto per i sottotitoli in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo mentre il doppiaggio audio sarà disponibile in inglese, francese e tedesco.

Saranno disponibili oltre all'edizione digitale anche due versioni fisiche, la Limited Edition includerà un portachiavi, due fogli di adesivi e tre litografie mentre la Collector's Edition presenterà in aggiunta anche una statuina di Asterix alta circa 27 centimetri.

Per Microids il franchise Asterix continua a essere molto importante, lo scorso anno la compagnia ha pubblicato Asterix & Obelix XXL3 The Crystal Menhir (sequel diretto di Asterix & Obelix XXL2) oltre a Asterix & Obelix XXL Romastered, riedizione del primo gioco della serie. In entrambi i casi l'accoglienza è stata più che discreta, convincendo il publisher a pubblicare nuovi titoli dedicati a questi due celebri e amatissimi (specialmente in Europa) personaggi.