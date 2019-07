Asterix & Obelix XXL 3 e XIII saranno presenti alla Gamescom 2019

Il publisher francese Microids ha annunciato che sarà presente alla Gamescom di Colonia (in programma dal 20 al 24 agosto) con una lineup composta da tre titoli: Asterix & Obelix XXL 3, Blacksad Under the Skin e XIII.

Asterix & Obelix XXL 3 e Blacksad Under the Skin saranno a disposizione del pubblico con postazioni di prova mentre il nuovo XIII verrà mostrato alla stampa specializzata a porte chiuse. Asterix & Obelix XXL 3 The Crystal Menhir è atteso tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 su PS4, Xbox One, Switch, PC e Mac mentre Blacksad Under the Skin uscirà sulle stesse piattaforme il prossimo 5 novembre.

Infine il remake di XIII sarà disponibile dal 13 novembre 2019 sempre sulle piattaforme citate sopra, in formato fisico e digitale. Alla fiera tedesca ne sapremo di più sui tre giochi che comporranno la lineup autunno/inverno di Microids.