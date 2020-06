Asterix & Obelix XXL Romastered: spunta online il rating australiano, annuncio in arrivo?

Nelle ultime ore il sito ufficiale australiano dedicato alla classificazione di prodotti multimediali, che si occupa quindi anche di videogiochi, sono spuntati i primi indizi sul possibile ritorno di Asterix & Obelix XXL.

Tra gli ultimi prodotti che hanno ricevuto un rating sembra esserci anche un misterioso Asterix & Obelix XXL Romastered, gioco dal bizzarro titolo che non è ancora stato annunciato ufficialmente. A meno che non si tratti di un errore, è molto probabile che nel corso dei prossimi giorni assisteremo all'annuncio della versione rimasterizzata del classico risalente all'ormai lontano 2003 e dedicato ai buffi eroi galli. Stando alle informazioni presenti sul portale australiano, il gioco verrà pubblicato da Microids e sviluppato da OSome Studio, ovvero gli sviluppatori di White Night. Vi ricordiamo che Microids, il team di sviluppo di Syberia e Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir, in questo periodo è al lavoro sul Remake di XIII, vecchio sparatutto in prima persona.

Purtroppo dalla pagina del sito non emergono altre informazioni utili e non è chiaro quali saranno le piattaforme di destinazione di questa remastered, sebbene sia probabile che la sua uscita sia prevista su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.