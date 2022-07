Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia annunciato, arriva in autunno

Gli irriducibili galli nati dalla fantasia di Rene Goscinny e Albert Uderzo si preparano a fare un ulteriore ritorno nel mondo videoludico. Microids annuncia infatti lo sviluppo di Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia, nuova avventura con visuale dall'alto e dalla forte componente beat 'em up.

Sviluppato da OSome Studio, il prossimo gioco con protagonisti Asterix e Obelix farà il suo esordio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, nel corso dell'autunno 2022, sebbene per adesso manchi una data d'uscita più specifica. Per l'occasione è stato anche diffuso il trailer d'annuncio dalla durata di circa 30 secondi, che ci permette subito di dare un veloce assaggio al gameplay ed alle meccaniche di gioco, che appaiono piuttosto simili al precedente Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir.

In Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia, come sempre, i due eroi dovranno vedersela con i romani, che stavolta hanno preso il controllo del villaggio di Hibernia: Keratina, la figlia del capo Whiskitonix, chiede infatti aiuto ad Asterix e Obelix per liberare la sua casa dagli invasori e riconquistare l'Ariete d'Oro appartenente a suo padre. Oltre a poter affrontare i livelli in solitaria, è confermata anche la presenza del multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori.

In attesa dunque di mettere le mani sulla nuova avventura, la nostra recensione di Asterix & Obelix Slap Them All vi illustra le qualità e le criticità dell'ultimo gioco finora pubblicato sul dinamico duo di eroi gallici.