ASTRA Knights of Veda, l'albero della morte oscura la Gamescom: ecco il reveal trailer

A breve distanza dal promettente annuncio di Project Mugen, un ulteriore reveal anticipa l'inizio della Gamescom di quest'anno, con la presentazione di ASTRA: Knights of Veda.

Gioco di ruolo in due dimensioni dall'ambientazione dark fantasy, il titolo si è presentato in un ricco reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato introduce un setting d'ispirazione medievale, che promette un costante alternarsi tra toni leggeri e atmosfere più cupe e inquietanti.

A fare da sfondo all'avventura del giocatore in ASTRA: Knights of Veda vi sarà il regno di Planis, afflitto da una piaga devastante scatenata da un re divenuto folle. Nel mondo è sorto un colossale albero della morte, la cui fioritura ha tramutato gli esseri umani in bestie feroci o in uomini e donne assetati del sangue dei propri alleati. Per intercessione della dea Veda, Planis può sfruttare un'ultima possibilità per salvarsi, ma il suo destino è affidato alle scelte dei Cavalieri nominati dalla stessa divinità.



Affrontabile in single player con un party di quattro avventurieri o in modalità multiplayer cooperativa, ASTRA: Knights of Veda propone scontri in tempo reale. Presente all'appello anche una modalità multiplayer di stampo PvP. Ulteriori reveal videoludici arriveranno nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, condotta come di consueto da Geoff Keighley.