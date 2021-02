Astral Ascent: una nuova avventura in pixel art dagli autori di Dark Devotion

Forti dell'esperienza maturata con il soulslike 2D gotico Dark Devotion, gli autori di Hibernian Workshop presentano Astral Ascent, un'avventura roguelite con grafica in pixel art che promette di fare la felicità dei fan del genere.

La nuova proprietà intellettuale degli autori francesi si allontana dalle atmosfere e dal linguaggio ludico di Dark Devotion per catapultare gli utenti in un vasto scenario fantasy da esplorare sia da soli che in cooperativa locale.

Il titolo proporrà quattro personaggi, ciascuno con il suo set specifico di attacchi e incantesimi da evolvere utilizzando i modificatori reperiti nel corso dell'avventura all'interno del Giardino, una prigione astrale sorvegliata da 12 boss mistici chiamati Zodiac.

Sul fronte del gameplay, Astral Ascent punterà sulla frenesia dei combattimenti e sulla progressione delle attività da svolgere per potenziare il proprio alter-ego. L'esperienza roguelite si baserà quindi sulle sfide con gli Zodiac e sulla collaborazione con gli altri guerrieri del Giardino per riuscire a reperire il maggior numero possibile di potenziamenti per i propri equipaggiamenti.

Nelle intenzioni del team di Hibernian Workshop, Astral Ascent vedrà la luce su PC e console, supponiamo PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S: il chiarimento definitivo sulle tempistiche di lancio e sulle piattaforme di destinazione verrà offerto dagli autori transalpini nel corso della campagna di crowdfunding che partirà il 29 marzo su Kickstarter.