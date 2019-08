Astral Chain acclamato dalla critica: uno sguardo alle votazioni su Metacritic

Ormai prossimo alla pubblicazione su Nintendo Switch, Astral Chain è stato oggetto di valutazione da parte della critica videoludica internazionale, che sembra esserne rimasta conquistata.

Su Metacritic, noto portale di aggregazione delle valutazioni, la nuova IP firmata Platinum Games detiene ad ora una votazione complessiva pari ad 88/100, al netto di 52 recensioni. Nel momento in cui scriviamo, nessuna di queste ultime è negativa e solamente una, che attribuisce un voto pari a 65/100, viene classificata dalla piattaforma come "valutazione mista". Segue un'unica votazione inferiore ad 80/100, con tutte le restanti cinquanta recensioni che si assestano su di un giudizio pari o superiore a quest'ultimo. Astral Chain ottiene inoltre un notevole numero di voti pari o superiori a 90/100: nello specifico, parliamo ad ora di più di venticinque recensioni. A pochissimi giorni dall'arrivo del gioco sul mercato, il parere della critica sembra dunque piuttosto unanime nell'accogliere con calore questa nuova IP!



Il gioco di Platinum Games esordirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo venerdì 30 agosto. Per ingannare l'attesa che vi separa dalla release potete dare uno sguardo allo spettacolare trailer di lancio di Astral Chain. Sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente il nostro giudizio sulla produzione Platinum: ne ha infatti parlato approfonditamente il nostro Marco Mottura, all'interno della sua accurata recensione di Astral Chain.