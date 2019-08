Astral Chain accoglie una Day One Patch: dettagli sull'aggiornamento

È finalmente giunto venerdì 30 agosto ed i videogiocatori in attesa di Astral Chain possono dunque mettere mano alla nuova produzione a firma Platinum Games!

La giornata odierna vede infatti la pubblicazione della nuova IP, che approda oggi in esclusiva su Nintendo Switch, portando con sé una Day One Patch. L'aggiornamento porta Astral Chain alla versione 1.0.1, introducendo alcune modifiche e limature al titolo. Tra queste, troviamo l'introduzione della possibilità di vendere oggetti multipli in un'unica soluzione presso i negozi in-game e l'aggiunta della funzione Sort Item all'interno del menù di gioco. Inoltre, gli oggetti definiti come "Temporary Field Supply", utilizzabili solamente in alcuni contesti specifici, sono ora contrassegnati da una specifica icona. L'aggiornamento di Astral Chain apporta inoltre degli aggiustamenti al bilanciamento e risolve alcune problematiche legate a bug. I giocatori che sono pronti ad immergersi nell'universo della Città di Ark potranno dunque accedere all'aggiornamento 1.0.1 di Astral Chain.

Avete già provato la nuova IP di Platinum Games? Se vi apprestate ad iniziare questa nuova avventura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare indicazioni su come modificare l'aspetto del protagonista di Astral Chain. Ovviamente, è anche disponibile la nostra recensione di Astral Chain, realizzata con cura ed attenzione dal nostro Marco Mottura.