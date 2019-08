Astral Chain: un'area inesplorata e nuovi nemici in un video gameplay di 30 minuti

Nintendo ha pubblicato un nuovo video gameplay di Astral Chain, action game sviluppato da PlatinumGames in esclusiva per Switch. Il filmato, dalla durata di oltre 30 minuti, è stato registrato alla Gamescom 2019 e vanta la partecipazione del game director in persona, Takahisa Taura!

Nel lungo video viene mostrata un'area finora inesplorata, nuovi nemici e un il sistema d'azione sinergico, uno dei tratti distintivi della produzione. Grazie ad esso, il vostro alter ego e la sua speciale arma vivente "Legion" potranno lavorare in sinergia per sbarazzarsi degli avversari: un attacco sincronizzato sullo stesso bersaglio, ad esempio, sarà in grado di infliggere un gran quantitativo di danni.

Potete visionare il lungo filmato di gameplay in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che Astral Chain verrà pubblicato esclusivamente su Nintendo Switch il 30 agosto. In occasione della Gamescom 2019 - in corso di svolgimento in quel di Colonia - il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provare le prime ore di gioco, trovandosi dinanzi ad un prodotto con un combat system stratificato e galvanizzante. Oltre al resoconto del test, tra le nostre pagine trovate anche la Video Anteprima di Astral Chain.