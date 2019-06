Astral Chain avrà una Collector's Edition: presentata da Nintendo Italia!

Nel corso del Nintendo Direct all'E3 2019, l'intrigante titolo di Platinum Games è stato tra i principali protagonisti dell'appuntamento, grazie alla pubblicazione di un esplosivo nuovo trailer di Astral Chain.

In coda a quest'ultimo è stata inoltre presentata ufficialmente la Collector's Edition del gioco, disponibile anche nel nostro Paese. Sul sito ufficiale di Nintendo Italia ci viene infatti accuratamente descritto il suo contenuto, che vi riassumiamo di seguito:

Scheda di gioco di Astral Chain;

di Astral Chain; CD di Astral Chain, contente una selezione musicale;

di Astral Chain, contente una selezione musicale; Pannello Shikishi con un'illustrazione di Masakazu Katsura (creatore di Zetman e Video Girl AI, responsabile del design dei personaggi del titolo);

con un'illustrazione di (creatore di Zetman e Video Girl AI, responsabile del design dei personaggi del titolo); Artboox di Astral Chain composto di 152 pagine;

Potete visionare un'anteprima dell'edizione da collezione nell'immagine di apertura di questa news. Vi ricordiamo inoltre che il nuovo titolo di Platinum Games sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch: Astral Chain esordirà sulla console ibrida il prossimo 30 agosto, trasportando il giocatore all'interno della città di Ark, assediata dalla minaccia di misteriose creature note come "Chimere".

