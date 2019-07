Astral Chain: Bayonetta incontra NieR Automata nella Video Anteprima del gioco Platinum Games

Sin dal suo annuncio, Astral Chain si è imposto rapidamente alle attenzioni del panorama action, merito anzitutto di un concept apparso fin da subito travolgente e originale, elaborato intorno all’idea del doppio combattimento "in sinergia" - che da sola avrebbe le carte in regola per cambiare i canoni del genere.

Il giocatore dovrà infatti gestire contemporaneamente, oltre al protagonista del gioco, anche la propria Legione, un'unità speciale senziente che lo aiuterà per risolvere i casi e salvare l'umanità. Ma oltre alla particolarità del gameplay, la curiosità intorno al gioco è così elevata anche per via dei nomi che sono legati al progetto.

Il character design sarà infatti affidato a Masakazu Katsura, celebre mangaka giapponese, mentre il gioco sarà diretto da Takahisa Taura, game designer dell'apprezzatissimo Nier: Automata. Come se non bastasse, a supervisionare il tutto c'è Hideki Kamiya, director della serie di Bayonetta.

Insomma, con un gameplay particolare e interessante, una direzione artistica di tutto rispetto e un team che di per sé è una garanzia, sarebbe lecito scommettere sulla buona riuscita di Astral Chain. Ma sarà davvero così? Scopriamolo insieme nel nostro video, in attesa dell'uscita del gioco, prevista per il 30 Agosto.

Per approfondire, potete dare un'occhiata all'ultimo video di gameplay di Astral Chain e alla nostra anteprima di Astral Chain anche in versione "da lettura".