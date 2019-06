In Astral Chain avremo cinque Legion: ma in candidati iniziali erano molti di più!

Astral Chain è il nuovo titolo di Platinum Games, realizzato dalla software house in esclusiva per Nintendo Switch. Alcune delle caratteristiche del progetto sono state approfondite dall'animatore Marumi Nakajo, tramite il blog ufficiale del team.

Sulle pagine di quest'ultimo, infatti, lo sviluppatore ha descritto alcuni interessanti retroscena di quello che Nakajo definisce come l'approccio "un giocatore, due personaggi". All'interno di Astral Chain, infatti, il nostro alter ego videoludico, membro della speciale squadra di difesa governativa Neuron, sarà affiancato e supportato da speciali creature, definite Legion. Queste ultime sono state progressivamente svelate al pubblico tramite i trailer di gioco e le recenti sessioni di gameplay di Astral Chain trasmesse dalla postazione Nintendo Treehouse all'E3 2019.



Tramite il proprio post sul blog di Platinum Games, Nakajo ha confermato che nella versione finale del gioco potremo trovare cinque diverse forme di Legion. Di queste ultime ha inoltre pubblicato un'immagine riepilogativa che trovate in calce a questa a news e che indica, da sinistra a destra, i Legion Sword, Arrow, Arm, Beast e Axe. L'animatore ha tuttavia svelato che nelle fase iniziali della produzione, il team aveva preso in considerazione anche ulteriori opzioni: alcune delle idee originarie sono state presentate in un altro artwork, anch'esso disponibile in calce. Elemento interessante, Nakojo ha svelato che non tutto il materiale scartato è andato perduto. Alcuni potenziali Legion hanno infatti rappresentato una fonte d'ispirazione per le Chimere, creature che ci ritroveremo ad affrontare all'interno di Astral Chain!



La nuova esclusiva Nintendo Switch è attesa sulla console ibrida a partire dal prossimo 30 agosto: nell'attesa, potete dare uno sguardo alla nostra anteprima E3 di Astral Chain, a cura di Giuseppe Carrabba.