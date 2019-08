Astral Chain: come cambiare l'aspetto del protagonista

Siete stanchi dell'aspetto che avete dato al vostro protagonista di Astral Chain? Nessun problema, poiché esiste un pratico modo per poter applicare delle modifiche ad alcune caratteristiche estetiche del personaggio anche durante l'avventura.

Oltre infatti all'editor del personaggio presente nelle primissime fasi dell'esclusiva Nintendo Switch, i giocatori possono alterare l'aspetto del protagonista in qualsiasi momento del gioco, semplicemente raggiungendo uno specifico punto della mappa. Per applicare qualche modifica non dovrete far altro che recarvi al Quartier Generale Neuron, per la precisione al piano B2. Raggiungete il vostro armadietto personale, interagiteci e vi apparirà a schermo il menu con le opzioni di modifica.

Ecco di seguito le caratteristiche del personaggio che potrete modificare in questo modo:

Acconciatura

Colore dei capelli

Colore degli occhi

Colore della pelle

Colore delle labbra

Si tratta di un'operazione che potrete ripetere un numero illimitato di volte, quindi non preoccupatevi se volete dare una rinfrescata al taglio del vostro personaggio.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la Video Recensione di Astral Chain. Sapevate che Platinum Games ha nascosto un omaggio in stile 16-bit in Astral Chain?