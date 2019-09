Astral Chain debutta al primo posto della classifica UK, Control fuori dal podio

Astral Chain per Nintendo Switch ha debuttato al primo posto della classifica UK nella settimana di esordio, registrando il secondo miglior lancio per una nuova IP Platinum Games dai tempi di Bayonetta (gennaio 2010) e miglior lancio per un gioco dello studio dai tempi di Metal Gear Rising Revengeance (2013, debutto in seconda posizione).

Si tratta del sesto gioco per Nintendo Switch a raggiungere la prima posizione della classifica UK nel 2019, indubbiamente un bel risultato per Astral Chain, che riesce a superare l'agguerrita concorrenza di Wreckfest (secondo posto), The Dark Pictures Anthology Man of Medan (terza posizione) e Control, che deve accontentarsi del quarto posto.

Classifica UK 2 settembre 2019

Astral Chain Wreckfest The Dark Pictures Anthology Man of Medan Control Mario Kart 8 Deluxe Crash Team Racing Nitro-Fueled Super Mario Maker 2 Marvel's Spider-Man Grand Theft Auto V Tom Clancy's The Division 2

Da segnalare il ritorno in Top 10 di Marvel's Spider-Man (ottavo posto) con una crescita nelle vendite pari a 221% rispetto alla settimana precedente, merito del lancio della Game of the Year Edition e del calo di prezzo messo in atto dai principali rivenditori britannici.