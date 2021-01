Astral Chain, il Director era in ansia: provvidenziale supporto da Kamiya

Per lo sviluppo di Astral Chain, intrigante action approdato in esclusiva su Nintendo Switch, i vertici di Platinum Games decisero di affidare le redini del progetto a Takahisa Taura.

Cin un'esperienza nel settore di oltre un decennio, il professionista si è così ritrovato a vestire i panni di Game Director per la prima volta: un'esperienza che ha raccontato nel corso di una recente intervista. Nel rievocare il periodo, Takahisa Taura ha confermato di essersi sentito sotto pressione e di temere per l'esito finale dei propri sforzi e per il successo di Astral Chain. "Per esempio, - ha raccontato - durante lo sviluppo, quando qualcosa non mi piaceva in maniera assoluta, andavo davvero nel panico". A destare preoccupazione nel Director, in particolare, figuravano la definizione di tutte le meccaniche action previste.



Fortunatamente, racconta il professionista di casa Platinum Games, nel team di veterani al lavoro su Astral Chain ha avuto modo di trovare il giusto aiuto e supporto. Al gioco contribuivano infatti anche Yoko Taro ed Hideki Kamiya e proprio quest'ultimo si è rivelato essere una figura fondamentale. Parlando proprio delle dinamiche action, Taura racconta: "Kamiya raccolse tutte le cose che avevamo provato, ipotizzato o di cui ci eravamo dimenticati, e pezzo dopo pezzo il tutto si è trasformato in qualcosa di grandioso".



Ad agosto 2020, l'esclusiva Nintendo Switch ha festeggiato il suo primo anniversario, ma al momento non è chiaro se sarà realizzato un Astral Chain 2.