Astral Chain, Director su un nuovo gioco, parla Platinum: 'teniamo impegnate la superstar'

Oltre due anni fa, l'estate videoludica di casa Nintendo accoglieva in esclusiva sulla console ibrida di Kyoto l'atteso Astral Chain. Nuova IP a firma Platinum Games, l'Action si conquistava rapidamente un caldo apprezzamento della critica, con un buon riscontro anche da parte del pubblico.

Soddisfatto del lavoro svolto sull'Action game da Takahisa Taura, giovane Director alle prese per la prima volta con le responsabilità del ruolo, il responsabile del team Atsushi Inaba aveva in seguito definito lo sviluppatore come il suo pupillo. Dopo averlo descritto come il miglior director tra le fila di Platinum Games, nel corso di un'intervista con VGC, lo stesso Inaba gli aveva suggerito di scegliere il progetto che preferiva per tornare al lavoro dopo Astral Chain.

In una nuova conversazione con la testata videoludica, Inaba è ora tornato a parlare di Takahisa Taura, senza però svelare troppi dettagli. "Abbiamo trovato il modo di tenere impegnata la superstar! - ha garantito scherzosamente il capo di Platinum Games - Sta lavorando a qualcosa, ma non possiamo dire di cosa si tratta". Interrogato sulle tempistiche del reveal di questo misterioso progetto, Inaba ha concluso con un sornione "Sarebbe molto bello se fosse annunciato presto!".

Mistero dunque sulle attività del Director di Astral Chain, mentre Platinum Games continua ad essere impegnata su più fronti, tra Sol Cresta, Project GG e lo sviluppo di Bayonetta 3.