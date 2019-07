Astral Chain: il Director del gioco di Platinum Games svela il suo Legion preferito!

Manca ormai poco più di un mese all'esordio sul mercato dell'attesa nuova produzione del talentuoso team di Platinum Games ed il Director di Astral Chain ha condiviso alcune considerazioni sul gioco.

Nel corso di un'intervista, Takahisa Taura ha infatti speso alcune parole sulle diverse caratteristiche dell'esclusiva Nintendo Switch. Tra gli argomenti affrontati, immancabili ovviamente i cinque Legion di Astral Chain, che rappresenteranno per il nostro alter ego videoludico un fedele compagno. Interrogato su quale fosse il suo preferito, Taura non ha esitato ad esprimere una preferenza, dichiarando: "Mi piacciono davvero tutti, e dovreste imparare ad usare tutti loro...ma mi sono un po' affezionato al Beast Legion. È un pochino personale, ma fin da quando ero giovane, abbiamo sempre avuto un cane in casa". Questo ha spinto Taura a legarsi in modo particolare proprio a quest'ultimo. "In effetti, - ha specificato - se utilizzate il pulsante azione mentre siete in piedi accanto al Beast Legion nel gioco, potete accarezzarlo". E voi cosa ne pensate, avete già un vostro Legion preferito?



Ne approfittiamo per segnalarvi che, nel corso di una precedete intervista, lo stesso Taura ha avuto modo di approfondire altre tematiche, rivelando che sarà possibile affrontare in modi differenti i combattimenti di Astral Chain.