Astral Chain, futuro multipiattaforma? Platinum Games conferma: l'IP appartiene a Nintendo

In un'intervista concessa alla redazione di VideoGamesChronicle, il boss di Platinum Games Atsushi Inaba ha offerto un chiarimento sulle recenti anticipazioni legate all'acquisizione dell'IP di Astral Chain da parte di Nintendo.

Ricollegandosi alla discussione alimentata dalla community dopo la scoperta del cambio di copyright sul sito ufficiale di Astral Chain, Inaba ha preferito non entrare nei dettagli dall'accordo sancito con la casa di Kyoto ma ha comunque precisato che "le cose stanno come le vedete scritte sul sito web: Astral Chain è una loro proprietà intellettuale e in quanto tale ci sono delle limitazioni su ciò che possiamo o riteniamo di dover spiegare al riguardo".

In base a quanto specificato dall'alto rappresentante di Platinum Games, quindi, starà a Nintendo decidere del futuro di questa IP. Già nel febbraio dello scorso anno, d'altronde, lo stesso Inaba intervenne sempre sulle pagine di VGC per rimarcare come sarebbe spettato solo a Nintendo decidere del possibile arrivo di Astral Chain su altre piattaforme oltre Switch.

Chiarito questo importante punto, non ci resta che attendere l'arrivo di ulteriori novità su questa IP in esclusiva Nintendo; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Astral Chain su Nintendo Switch.