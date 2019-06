Astral Chain: il gioco di Platinum Games torna a mostrarsi in un trailer entusiasmante!

Platinum Games ha promesso al pubblico che Astral Chain sarà un'esperienza unica ed il team non esita a mostrarci nuovamente il gioco con un trailer a dir poco esplosivo!

Il nuovo filmato ci introduce al peculiare mondo immaginato dal team nipponico, in cui lo speciale corpo di difesa della Neuron si ritrova a dover fronteggiare una minaccia incontrollabile. Al loro fianco, gli agenti troveranno i Legion, non solo armi, ma anche fidati compagni in un'avventura che sembra svolgersi in un avventura in cui no sembrano mancare risvolti drammatici. Vi lasciamo dunque alla visione del nuovo trailer, che oltre ad offrirci nuovo background narrativo, ci mostra alcune intriganti sequenze di gameplay: buona visione!

È stato inoltre confermato che Astral Chain arriverà su Nintendo Switch il 30 agosto di quest'anno!